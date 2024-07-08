AK Parti’den Tugay’a iade-i ziyaret! Neler konuşuldu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz Mayıs ayında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı makamında ziyaret etmişti.

ÇALIŞMA GRUBU KURULMUŞTU

O görüşme sonrası her iki partinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekillerinin başkanlığında çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştı. Çalışma grubu kentin sorunları, yapılması gerekenler konusunda hazırlıklarını tamamladı.

İADE-İ ZİYARET YAPTI

Saygılı ve beraberindeki heyet İBB Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Tugay, misafirlerini Egemenlik Binası girişinde karşıladı.

ANKARA'YA GİDECEKLER

Ziyaret sonrası konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Şehrimizin sorunlarını konuştuk. Hangi sorunları beraber ele alabiliriz, çözümler getirilmesi konusunda bizlerin nasıl yardımı olabilir konularında karşılıklı medeni şekilde istişarelerimizi yaptık. Beraber çalışıp bakanlıklarımıza iletilmek üzere bir ekip çalışması yapacağız. Ankara'ya birlikte ziyaret neden olmasın. Beraber başkanımızla İzmirimize faydalı çalışmaları bakanlarımızın da destekleriyle olacağına inanıyoruz. Dosya hazırlıklarını yapıp birçok sorunu süreç başlatılacak" dedi.

GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRECEK

Başkan Cemil Tugay ise, "AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret etmiştik. Sağ olsun iade-i ziyarette bulundular. Bir nezaket ziyaretiydi. İzmir'e dair pek çok konuyu konuştuk. Gelecekte beraber ortak çalışma yapacağımız pek çok konudan bahsettik. Kendisine teşekkür ediyorum. Görüşmelerimiz sürecek" diye konuştu.