‘Borç batağındaydım daha da battım’

FUTBOL dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla İstanbul'da tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzerinin de, İzmir'de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı Hatice Özalp iddiaya göre 'Altın çok yükselecek, çok para kazanacağız' diyerek kurduğu sözde altın fonu ile aralarında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri ve iş insanlarının da olduğu 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdı. Özalp'in mağdurlardan topladığı paraları Karşıyaka'da kuyumculuk ve döviz bürosu işletmeciliği yapan Serkan Çelik'e EFT veya havale ile yolladığı, bu paralarla dolar ya da euro gönderip TL, TL gönderip altın satın aldığı öne sürüldü.

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE

BANKADAKİ teftiş kurulunun denetimi ile olayın ortaya çıkması sonrası şüpheli kuyumcu Serkan Çelik tutuklanırken, 26 Haziran'da çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunan banka müdürü Hatice Özalp Bayraklı'daki İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Özalp için de 27 Haziran'da 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zimmet' suçlaması iddiası ile hakkında gözaltı kararı verildi. Doktorların ifade verecek durumda olmadığı gerekçesi ile psikiyatri servisine yatırdığı Özalp'in 6 Temmuz'da ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

İŞLEMLER BANKACILIK USULÜNE UYGUN

ANNESİNİN ve kendisinin sağlık sorunları nedeni ile borçlu olduğunu söyleyen Özalp, borçlarını kapatmak için müşterilerine ödeme yapamadığını, bir süre sonra da hesapların içinden çıkamadığını savunarak, "Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Yaptığım tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun yapılmıştır. Suçsuzum" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

30 yıldır esnaf olan ve olayda tutuklanan tek isim olan kuyumcu Serkan Çelik'in avukatı Cengiz Varol, dosyanın baş şüphelisi Hatice Özalp'in ifadesinin alınmasına rağmen henüz bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi sahibi olamadıklarını söyledi. Dosyaya anlaşılmaz şekilde kısıtlama kararı getirildiğine dikkat çeken avukat Varol, "Operasyonun üzerinden 10 gün geçti. İfadesi alınması gerekenlerin ifadesi alındı. Müştekilerin hiçbirinin müvekkil Serkan Çelik'i direk suçlar bir ifadesi yok. Kaldı ki şüpheli banka müdürünün yine haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla 'Zora düştüm, borcum vardı, bunları yaptım' diye ifadesi var. Demek ki hanımefendi suçunu ikrar etmiş ancak iki hafta önce 1 kutu ilaç içmiş, bir gün yoğun bakımda kalmış, hayati tehlikeyi atlatmış ve fakat o günden 2 gün öncesine kadar doktorlar ifade vermesini uygun görmemiş olacak ki, ifadesi 10 gün sonra nihayet alınmış. Şimdi de yine sayın hekimler gözaltına alınmasında sakınca görmüş olacak ki, hastaneden çıkıp emniyete ya da adliyeye sevki mümkün olmuyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

BAŞ şüpheli hastanede klimalı odada zaman geçirip zaman kazanmaya çalışırken hiçbir suçu günahı olmayan müvekkil 45 derece sıcaklıkta cezaevinin fırın gibi duvarlarına yaslanarak adalet bekliyor. Ve maalesef binlerce örneğini gördüğümüz gibi geciken adalet adalet olmuyor. Kısıtlama kararının kaldırılması için gerekli itirazları yaptık. Aynı zamanda bunca zamandır ifade vermesinde sakınca gören ya da halen de gözaltına alınmasında sakınca gören doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Suçlunun kayırıldığını düşünüyoruz. 30 yıllık meslek hayatımda psikolojisi bozulacak diye ifade vermesinde sakınca görülen başka bir vaka görmedim. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

50 BİN DOLAR BORÇ İSTEMİŞ

DENİZBANK Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp'in bu süreçte borçlarını ödemek için yakın çevresindeki bazı isimler üzerinden kripto para borsasında kaldıraçlı işlemler yaptığı da iddia edildi. Hatta Özalp'in 25 Haziran'da aralarında kuyumcu Serkan Çelik'in de olduğu esnaflardan 50 bin dolar borç isteyip, onları da dolandırmaya çalıştığı öne sürüldü.