90 dakika ücretsiz aktarma geri döndü

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ulaşımda aktarma sorunuyla ilgili yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Daha önce UKOME'de reddedilen 90 dakika uygulaması bu sefer onaylandı. İzmirliler artık ilk binişten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabilecek.

URALOĞLU ETKİLİ OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın bilgileri ve katkıları dahilinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığım görüşmelerin çözüm noktasında büyük rol oynadığını ifade etmek isterim. Sayın Bakanımız, İzmir'in ulaşım sorunlarına duyarlılık göstererek gerekli adımları atmış ve çözüm üretmiştir. Böylece, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminde 90 dakika konusunun çözümünü İzmirliye vaat eden Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın da sözü yerine gelmiş oldu" dedi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, uygulamanın yeniden devreye alınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

TAKSİLERDE İNDİ-BİNDİ 90 TL

İzmir ulaşımında bir diğer gelişme ise taksi ücretlerinde oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın bir ay önce UKOME'nin onayladığı tarifeyi geri çekmesinin ardından açılış ve indi-bindiye 10 lira, kilometre başına da 3 lira zamlı yeni tarife komisyondan geçti. Yarın UKOME'den onay alındıktan sonra taksilerde indi bindi ücreti 90 lira olacak. 12 Haziran'da alınan kararla taksimetre açılış ücreti 20 liraya, kilometre başı ücret 27 liraya, en yakın mesafe ücreti olan indi bindi de 80 lira olmuştu. Bu tarifenin geri çekilmesinden sonra talep edilen yeni düzenlemenin, UKOME komisyonundan geçtiğini öğrenildi. Yeni düzenlemeye göre, açılış ücreti 20 liradan 30 liraya, kilometre başı ücret 27 liradan 30 liraya, en kısa mesafe ise 80 liradan 90 lira olarak uygulanacak.