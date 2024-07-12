İzmir’e yılın ilk yarısında 24 kruvaziyer geldi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de son aylarda kruvaziyer bereketi yaşanıyor. Kente son aylarda üst üste yolcu gemileri gelirken, bugün de bin 800 kişilik Marella Dıscovery adlı gemi limana yanaştı. Gemiden inen çoğunluğu İngiliz uyruklu yolcular, limandaki iş yerlerinden alışveriş yaptı. Onlarca yolcu, daha sonra da rehberler eşliğinde kentin çeşitli noktalarını ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

24 GEMİ DEMİR ATTI

Öte yandan, İzmir Limanına son 6,5 ayda toplam 24 gemi demir attı. 2024 yılı boyunca İzmir'e toplamda 69, temmuz ayında ise 9 geminin gelmesi bekleniyor.

"6 YIL BEKLEDİK, ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİK"

Kruvaziyerlerin gelmesinin İzmir'in yüzünü güldürdüğünü belirten Liman esnaflarından Şenol Sus ise "Sadece burası değil Kemeraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi her yerde bir hareketlilik oluyor. Çok memnunuz Bu durumun devam etmesini istiyoruz. Çok zor günler geçirdik" diye konuştu.