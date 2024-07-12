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İzmir'i sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 18.00 sıralarından itibaren İzmir'de gök gürültülü sağanak başladı. Sağanak, özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

DHA AA
İzmir’i sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu

İzmir kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.

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