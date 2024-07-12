İzmir’de yağmur can aldı! Elektrik akımına kapıldılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin dakikalarca yağmur altında yardım istediği son görüntüleri ise yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

DAKİKALARCA YAĞMUR ALTINDA KALDILAR

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI; AMA ACI HABER GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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