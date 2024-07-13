İzmir’in Seçil Erzan’ı tutuklandı

İzmir'deki Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Özalp'in parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği ileri sürüldü.

MAĞDURLARA PARA YOLLADI

İddiaya göre Özalp, dolandırdığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi. Mağdurlar dolandırıldıklarını anladıklarında ise durumu polis ekiplerine bildirip, Özalp'ten şikayetçi oldu. Hatice Özalp hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Özalp'in evinde ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hayatı tehlikesi bulunmayan Hatice Özalp'in, ifade verecek durumda olmadığı belirtilerek psikiyatri servisine yatırıldı. Hatice Özalp'in paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliye sevk edildi. Çelik'in ifadesinde, "Hatice Özalp, bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde Çelik tutukladı. Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca Hatice Özalp ile tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan Özalp'in, özellikle Denizbank'ta yüklü miktarda mevduata olanları gözüne kestirip hedef aldığı, temas grup dolandırıcılık ağının içerisine düşürdüğü öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını, herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği öğrenildi.

İkinci Seçil Erzan olayında şok detaylar

Hatice Özalp ekiplere verdiği ifadede, "Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Suçsuzum" ayrıntılarına yer verdi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Özalp, taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Özalp, dün önce sağlık kontrolü için hastaneye getirildi ardından da adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.