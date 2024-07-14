Tekne ile kaçarken yakalandılar! İzmir açıklarında film gibi operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonuna ilişkin detayları açıkladı.

MİT, SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA DEVREYE GİRDİ

İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı koordinasyonundan gerçekleşen operasyonda uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Yakalananların 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu;

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"