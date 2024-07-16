15 Temmuz Şehitleri İzmir’de dualarla anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılında darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak için İzmir'de tören düzenlendi. Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleşen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından okunan dua ile devam etti. Programda daha sonra Vali Elban anı defterini imzaladı.

"BÜYÜK BİR DESTAN YAZILDI"

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm milletimizin göstermiş olduğu cesaret ve fedakarlıklar ülkemizin bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancımızı pekiştirmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi ve demokrasisine yapılan saldırıya karşı direnen kahraman milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda bu hain saldırıyı bozguna uğratarak tarihe altın harflerle bir destan yazmışlardır" dedi.

'BU MİLLET KAHRAMANLARINI ASLA UNUTMAYACAK'

ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kasapoğlu mesajında, "15 Temmuz demokrasi ve özgürlüğünü hedef alan hain darbecilere karşı sergilediğimiz topyekûn bir direniştir. Tarihimizde halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında omuz omuza durduğumuz demokrasi mücadelesidir. Bu millet, kahramanlarını asla unutmayacak, unutturmayacaktır. 15 Temmuz bizlere, milletimizin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN KARANLIK GECESİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; "Farklı siyasi duruşlara, ideolojik yatkınlıklara, yaşam tarzlarına ve etnik kökenlere mensup olunmasına rağmen; millet bir bütün olarak iradesine sahip çıkma refleksi göstermiştir" dedi. Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olarak anılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde, yaptığı yazılı açıklama ile demokrasi ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetleyen Çankırı; demokrasi uğruna can veren 251 şehidi rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirtti.

'TÜRK MİLLETİ BİR KEZ DAHA TARİH YAZDI'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz Darbe Girişiminin 8. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Saygılı, "Milletimizin azim ve kararlılığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vatandaşlarımızın cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir. O gece, Türk milleti bir kez daha tarih yazmıştır" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ MİLLİ İRADESİYLE İLELEBET YAŞAYACAKTIR'

HAİN darbe girişimine karşı milletimizin tek vücut olarak 'Dur' demesinin yıl dönümünde Menemen Yıldıztepe Şehitliği'nde tören düzenlendi. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, kamu kurumları ve STK'ların temsilci ve yöneticileri katıldı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da darbelere karşı durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YAŞAR KIRKPINAR: TÜRKİYE GEÇİLMEZ

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kırkpınar mesajında; "Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişi ile hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir" dedi ve ekledi: "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."