Buca’da sokaklar çöplüğe döndü! Vatandaş isyan etti

İzmir Buca'nın merkezi bölgelerinde, ana caddelerinde belediyenin gösterdiği temizlik hassasiyeti kenar mahallelere gidildikçe azalıyor. Sorumsuz vatandaşların sokaklara gelişigüzel attığı çöpler, belediyenin de ilgisizliği eklenince bölgedeki duyarlı vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Okul çevrelerinde alkol şişeleri, park köşelerinde çocuk bezleri, sokak kenarlarında günlerce süpürülmediği için biriken çöp yığınları, her gün bu manzara ile karşılaşan bölge sakinlerini çileden çıkarıyor. Seçim zamanı kapı kapı dolaşan bazı muhtarların, seçimden sonra verdiği sözleri unutup sokaklarını kaderine terk etmeleri, bozuk yollar ve biriken çöplerle vatandaşı baş başa bırakmaları sinirleri geriyor.

İnönü Mahallesi 672/24 Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, günlerdir süpürülmeyen sokak çöpleri yüzünden dertli. Kimi zaman kendi imkanları ile sokaklarını temizlediklerini ifade eden sokak sakinleri, sorumsuz bazı kişilerin gelişigüzel attığı çöplerle baş edemediklerini belirterek, "Cadde ve sokakların temizliği belediyenin sorumluluğundadır. Çevre Temizlik Vergisi'ni her vatandaştan kuruşu kuruşuna tahsil ediyorlar fakat karşılığını veriyorlar mı, bunu sokaklarımızdaki kötü manzara gösteriyor. Bu hem çevre hem görüntü kirliğine neden olan çöp sorununun kalıcı şekilde çözülmesini bekliyoruz" dediler.