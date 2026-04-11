İZMİR SU KESİNTİSİ 11 NİSAN | İzmir'de sular durdu! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de aynı bekleyiş hakim: Musluklar ne zaman yeniden akacak? Bu belirsizlik, susuz geçen her saatle birlikte daha da ağır hissediliyor. İşte detaylar...
BAYRAKLI, CENGİZHAN 11.04.2026 saat 10:19 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA, KAZIMDİRİK 11.04.2026 saat 12:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ, BADEMLİ11.04.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA, FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 11.04.2026 saat 07:44 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA, GÖKSU 11.04.2026 saat 12:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ 11.04.2026 saat 12:47 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK,ALSANCAK, KÜLTÜR, TURGUT REİS11.04.2026 saat 08:38 ile 13:38 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA, ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK11.04.2026 saat 12:10 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE, ESKİOBA11.04.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ, ŞİRİNTEPE11.04.2026 saat 08:17 ile 10:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.