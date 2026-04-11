  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 11 NİSAN | İzmir'de sular durdu! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sabahın erken saatlerinden itibaren musluklardan tek damla akmamasıyla birlikte vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Evlerde hazırlık yapmayanlar zor anlar yaşarken, herkesin dilinde tek bir soru var: Sular ne zaman gelecek? İşte İZSU tarafından açıklanan detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de aynı bekleyiş hakim: Musluklar ne zaman yeniden akacak? Bu belirsizlik, susuz geçen her saatle birlikte daha da ağır hissediliyor. İşte detaylar...

BAYRAKLI, CENGİZHAN 11.04.2026 saat 10:19 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA, KAZIMDİRİK 11.04.2026 saat 12:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ, BADEMLİ11.04.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA, FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 11.04.2026 saat 07:44 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA, GÖKSU 11.04.2026 saat 12:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ 11.04.2026 saat 12:47 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK,ALSANCAK, KÜLTÜR, TURGUT REİS11.04.2026 saat 08:38 ile 13:38 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA, ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK11.04.2026 saat 12:10 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE, ESKİOBA11.04.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ, ŞİRİNTEPE11.04.2026 saat 08:17 ile 10:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA