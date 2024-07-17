  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Körfezi’ne Venedik Modeli deniz taksi geliyor

İzmir Körfezi’ne Venedik Modeli deniz taksi geliyor

HABER MERKEZİ
İzmir Körfezi’ne Venedik Modeli deniz taksi geliyor

İZMİR'DE deniz ulaşımını artırmak için yeni projeleri hayata geçirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, daha önce de duyurulan Venedik modeli deniz taksi hizmetinde yeni adımlar attı. Deniz taksilerin yanaşacağı arterler belirlendi. Böylece, İzmir Körfezi'nde Venedik modeli 5 kişilik deniz taksilerle vatandaşlar yolculuk yapabilecek.

YENİ İSKELELER OLACAK

DENİZ taksileri Bostanlı, Karşıyaka, Konak, Alsancak, Pasaport, Göztepe, Karantina, Üçkuyular iskeleleri ile Konak Pier ve İzmir Marina'ya yanaşabilecek. Ayrıca yeni iskeleler eklenerek yolcu indirme-bindirme noktaları da artırılacak. 8 ay içinde hayata geçirilmesi planlanan projeyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce yaptığı açıklamada, "Bazı yeni ulaşım hatlarını, troleybüsü getireceğiz. Tramvaya göre daha az maliyetli, yine elektrikli. Çok akıllıca yatırımlar. Deniz taksileri... Bir modelini yaptırdık, deneme üretimleri yapılıyor. 10 deniz taksi ile uygulamaya başlayacağız. Bunları da içine kattığımız ulaşım master planını yapıyor

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA