İsa Aras Mersinli babasının silahıyla okulu kana buladı! Katliamda dikkat çeken 'Elliot Rodger' detayı!

ARKADAŞLARINA "BU OKULDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIM" DEMİŞ

Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin de öğretmen olduğu öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süre önce arkadaşlarına "Bu okulda bir şeyler yapacağım" dediği öğrenildi. İsa Aras Mersinli'nin daha önce birkaç kez okulda sorun çıkardığı, disiplinlik olduğu ve babasının okula çağrıldığı öne sürüldü. Ölen saldırganın cenazesi polis panzeriyle okuldan çıkarıldı. Öte yandan saldırganın 'kızgın teacher' adında bir oyun oynadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü de okullardaki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bu arada, K. Maraş'taki saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay anına ait görüntü ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan B.B.İ. ve B. K. gözaltına alındı.