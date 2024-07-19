Can kurtarmaya giderken can verdi

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Çobanlar Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 16 saattir 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor. Öte yandan, alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, hastanede hayatını kaybetti.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yangın, Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor. Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

CANI PAHASINA

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ederken, alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN MESAJ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme şefi kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.