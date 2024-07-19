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Haberler İzmir Yüzlerce hektar küle döndü! İzmir'de yürek yakan görüntüler

Yüzlerce hektar küle döndü! İzmir'de yürek yakan görüntüler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün öğle saatlerinde Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir'e yayılan orman yangını 22 saatte kontrol altına alındı. Yüzlerce hektar alanın küle döndüğü orman yangınından geriye yürek yakan görüntüler kaldı.

İHA
Yüzlerce hektar küle döndü! İzmir’de yürek yakan görüntüler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinden başlayarak Gaziemir ilçesine yayılan orman yangını, 22 saatte ekiplerin sabaha kadar süren amansız mücadelesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yer yer parlamalar devam ederken, yanan yüzlerce hektar alan küle döndü, görüntüler yürek yaktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların kontrol altına alındığını açıklamıştı. Buca'da dün saat 13.25'te başlayan yangın, hemen yanındaki Gaziemir ilçesine de sıçradı. İzmir'in merkez ilçeleri olan noktalarda büyüyen yangın, gece boyu devam etti.

SABAHA KADAR MÜCADELE, YER YER PARLAMALARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevler evlere çok yaklaşınca, onlarca ev hemen tehlike nedeniyle tahliye edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gece görüşlü helikopterler ve yer ekipleri, sabaha kadar mücadele etti. Orman ekiplerine; belediyelerin itfaiye araçları, emniyetin TOMA araçları da destek odu. Sabahın ilk ışıklarıyla da havadan müdahale devam etti.

Yangın, 22 saat süren olağanüstü mücadeleyle güçlük kontrol altına alınabildi. Bölgede hala yer yer parlamalar devam ederken, helikopterler parlayan alanlara müdahale ediyor.

Öte yandan, gece boyunca yanan alanlarda görüntülendi. Yüzlerce hektar alan küle dönerken, Sarnıç alanından çekilen görüntüler yürekleri yaktı.

Bakan Yumaklı duyurdu: İzmir'deki orman yangını kontrol altında

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