Ege’de yangın kabusu! Bakan Yumaklı yangınların kontrol altına alındığını duyurdu

İzmir'in Buca ilçesinde perşembe öğle saatlerinde başlayan yangın Gaziemir'i de yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç, Fatih ve Hürriyet mahallelerinde siviller de alevlerin evlere yayılmasını engellemek için mücadele etti. Bazı noktalarda alevlerin evlere 100 metre yaklaştığı kaydedildi.

DEZENFORMASYON VURGUSU

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti. Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Buca -Gaziemir dahil orman yangınları kontrol altına alındı" dedi. Bakan Yumaklı ayrıca, "Yangınlara ilişkin dezenformasyonları kınıyorum. Bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün ekiplerimiz alarm halinde. Vatandaşlarımız olmadan bu mücadeleden galip çıkamayız" diye ekledi.

'SON ANDA KURTARILDIK'

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Ayşe Mutlu alevlerin evlerine çok yaklaştığını, çok korktuklarını söyledi. Mutlu, şöyle konuştu: "Orman yangını evlerimize kadar geldi. Saniyeyle kurtarıldık. Helikopterler olmasaydı kurtarılamayacaktık. Bütün bu evler birbirine yakın, hepimiz yanabilirdik. İnanılmaz bir korku yaşadık."

YÜZLERCE DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Erice tarlada başlayan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesi Avdan mevkisinde de çıkan orman yangını vatandaşları korkuttu. Yerleşim yerine yakın bir noktada başlayan yangında vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Üç ilde çıkan yangında yüzlerce alan küle döndü.