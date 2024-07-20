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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 20 Temmuz Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Temmuz Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 20 Temmuz Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 20 Temmuz Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik planlı kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 20 Temmuz Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 TEMMUZ CUMARTESİ

Saat : 9:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Karaköy

Saat : 9:00 - 14:00

BERGAMA / İZMİR

Turabey

İslamsaray

Saat : 9:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR

Görece

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