İzmir’de elektrik kesintisi 20 Temmuz Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik planlı kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 20 Temmuz Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 TEMMUZ CUMARTESİ
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Saat : 9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
BERGAMA / İZMİR
Turabey
İslamsaray
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
MENEMEN / İZMİR
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