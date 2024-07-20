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Haberler İzmir İzmir'de termometreler 40 dereceye dayandı! Cadde ve sokaklar boş kaldı

İzmir'de termometreler 40 dereceye dayandı! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika İzmir haberleri...Tüm yurtta etkisini gösteren kavurucu sıcaklar İzmir'i de esir aldı. Termometrelerin 38 dereceyi bulduğu kentte işlek cadde ve sokaklar yerine gölge yerler tercih edildi.

DHA
İzmir’de termometreler 40 dereceye dayandı! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de de etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 38 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kentin Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeye tercih etti.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi. İzmir'de de etkisini gösteren sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 38 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı boş kaldı.

Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgelere sığınarak serinlemeye tercih etti.

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