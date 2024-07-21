İzmir’de elektrik kesintisi 21 Temmuz Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. Bugüne ait planlı kesintileri duyuruldu. İşte 21 Temmuz Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy
Saat : 10:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray
Fevzipaşa
Saat : 10:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
MENEMEN / İZMİR
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