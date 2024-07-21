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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Temmuz Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Temmuz Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağını GDZ Elektrik duyurdu. İşte 21 Temmuz Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 21 Temmuz Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. Bugüne ait planlı kesintileri duyuruldu. İşte 21 Temmuz Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Saat : 9:00 - 16:00

ALİAĞA / İZMİR

Karaköy

Saat : 10:00 - 13:00

BERGAMA / İZMİR

İslamsaray

Fevzipaşa

Saat : 10:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR

Doğanlar

Saat : 9:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR

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