İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 22 Temmuz Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Su ve elektrik kesintileri sabah saatlerinde en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de ilçe ilçe yaşanacak su kesintileri...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAYINDIR KARAVELİLER

22.07.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI

22.07.2024 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

22.07.2024 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MORDOĞAN

22.07.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABURUN KÖSEDERE

22.07.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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22.07.2024 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER2

2.07.2024 saat 10:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.