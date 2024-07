İzmir’deki park yeri kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracını kafe önüne park edenlerle kafe çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralanmıştı. Olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne araçla gelen ve otomobili park etmek isteyen A.S. ve M.M.S.'yi, iş yeri çalışanları otomobili park etmemesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Bu esnada A.S. ve M.M.S. iş yeri çalışanları ile ağız dalaşına girince tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüşmüştü. Bunun ardından iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istediği esnada iddiaya göre iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmıştı. Bıçağın denk gelmediği iş yeri sahibi O.B de arabasından tabancasını alarak önce havaya ateş açmıştı. O esnada iki kişinin saldırıları devam edince, iş yeri sahibi O.B. de A.S. ve M.M.S.'ye ateş açmıştı.

Ateş sonucu A.S. vücuduna isabet eden 6 mermi, M.M.S. ise ayak bileği ve kasığına denk gelen mermilerle yaralanmıştı. Kargaşa esnasında iş yeri çalışanlarından M.K.K.'nin de bacaklarına isabet eden mermiyle yaralandığı öğrenilmişti.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.S. ve M.M.S.'nin tedavilerinin sürdüğü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iş yeri çalışanı M.K.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saha ve analiz çalışmaları yürüten Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., Ö.D., F.A ve M.T.'yi gözaltına almıştı. İş yeri sahibi O.B.'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.