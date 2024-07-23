Muz kralına çapkınlık davası

"İstanbul'a gidiyorum" diye evden çıkan iş adamı Yunan adalarında sevgilisiyle yakalandı.

YALANI ORTAYA ÇIKTI.

EGE'NİN jet sosyetesinde 'muz kralı' olarak tanınan turizmci, gayrimenkul yatırımcısı ve muz yetiştiricisi Hüseyin Atınç'ın yasak aşkı mahkemelik

oldu. Sekreteri Özlem Poslu ile aşk yaşayan iş adamı Atınç, fena yakalandı. Üç çocuğunun annesi ve lise aşkı olan eşi Özüm Atınç'a

"İstanbul'da bir toplantıya gidiyorum" diyen Atınç, sekreteri ile Yunan adalarına gitti. Restoranda yemek yiyen çift, burada okul arkadaşına yakalandı.

Hüseyin Atınç ile sevgilisi Özlem Poslu'nun Zeynep adında bir kızları olduğu ve çapkın iş adamının bir aylık bebeği nüfusuna geçirdiği belirlendi

BEBEKLERİ DE VARMIŞ

ATINÇ ve sevgilisini restoranda gören arkadaşı, durumu telefonla işadamının karısına söyledi. Konuyu araştıran ve ihanetin fotoğrafına ulaşan Özüm Atınç, kocasının İstanbul'a gitmediğini ve hatta kocası ile ortak bir çocukları olduğunu tespit edince mahkemenin yolunu tuttu. Urla 1. Asliye Hukuk

Mahkemesi'nde boşanma davası açan Özüm Atınç'ın, kocasından nakit ve gayrimenkul olarak 100 milyon TL tazminat istediği öğrenildi.

Üç çocuğunun annesi olan lise aşkı Özüm Atınç'ın kocası Hüseyin Atınç'a açtığı boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek.