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Haberler İzmir Pusu kurmaya çifte tabancayla gelmiş

Pusu kurmaya çifte tabancayla gelmiş

Kan davası nedeniyle Gaziantep’ten İzmir’in Menemen ilçesine gelen çift, eski damatlarının yakınları C.D. (39) ile kuzeni C.D. (30) tarafından tabancayla öldürülmüşlerdi. C.D.’nin iki silahla birlikte yakalandığı ve diğer silahı ise tutukluk yapması durumunda kullanmak için aldığı iddiaları şaşkınlık yarattı

FATİH ŞENDİL
Pusu kurmaya çifte tabancayla gelmiş

İzmir'in Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte 1 yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken aralarında husumet bulunan eski damatlarının yakınları tarafından tabancayla öldürülmüşlerdi. Şüphelilerin, Gürbüz çiftinin oğulları tarafından öldüren eski damadın kardeşi ve kuzeni olduğu, kaçtıkları Çiğli ilçesinde yakalandıkları öğrenildi.

GARANTİCİ KATİL

İzmir'in Menemen ilçesinde pazar sabahı yaşanana kan davası dehşeti cinayetinde yakalanan katil zanlısı C.D. (39) ile kuzeni C.D. (30) ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Menemen'de Ali Gürbüz ve eşi Döne Gürbüz, Gaziantep'ten sıcak takip sonrası sokak ortasında öldüren kan davalısı olduğu ortaya çıkan C.D.'nin iki silahla birlikte yakalandığı ve diğer silahı ise tutukluk yapması durumunda kullanmak için aldığı ileri sürülürken, adliyeye ise yine bir saldırı ve cinayet ihtimaline karşı çelik yelekle getirildikleri görüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

SOKAKTA canice öldürülen Ali ve Döne Gürbüz çiftinin oğulları Alican Gürbüz'ün de geçen yıl eniştesi Okan Demir'i silahla öldürdüğü, iki aile arasında bu nedenle kan davası başladığı öğrenilirken, iki katil zanlısı ifadelerinin ardından Menemen adliye binasına geniş güvenlik tedbirleri altında çelik yelekle getirildiler.

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