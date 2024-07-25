İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar iş bıraktı.

TALİMAT VERİLDİ

BELEDİYE memurlar tepkilerini dile getirmek için CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyüş gerçekleştirdi. İşçilerin 'Sosyal dengesiz CHP' yazılı dövizleri dikkat çekti. CHP Genel Merkezi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önerdiği 16 bin 750 TL'lik Sosyal Denge Tazminatı'nın (SDT) üzerine yeni bir ücret verilmemesi yönünde karar verdiği, kabul edilmemesi halinde teklifi yarı yarıya düşürülmesi talimatını verdiği iddia edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Onların talebi üzerine CHP Genel Merkezi müdahil oldu. Ben de, genel merkez de müdahil olmalarını istemedik ama sendika istedi. Bugün yine yasal sınırın üstüne çıkıyoruz ama meclis kararı istedik. Ben onlara ne il başkanlığına ne de genel merkeze gidin demedim" dedi

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ 'KOOPERATİF' MODELİ

ÖTE yandan İzmir'de tartışmalara neden olan ve İZBETON'un garantör olarak yer aldığı kooperatif modeliyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İZBETON, süresinde tamamlanmayan inşaatlarla ilgili kooperatiflere sözleşme feshi yazısını yolladı. Büyükşehir, yeni yol haritası için alternatifler belirledi. Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflerle yeni sözleşme imzalamak için bazı yeni şartlar öne sürecek. Kooperatif yönetimleri, inşaatları yeni belirlenecek sürede bitirmeyi taahhüt ederse Büyükşehir onlarla yol yürüyecek. Eğer anlaşma sağlanamaz ise Büyükşehir Belediyesi, "İnşaatları biz yapalım" diyecek.