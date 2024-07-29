Başkan Yardımcısı’na ‘partiye ihanet’ iddiası

İZMİR'DE CHP Menderes İlçe Teşkilatı'nda bir dönem yöneticilik yapan İsa Çetintürk, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP meclis üyesi Fatih Kıraç'ın geçmişte partisine ihanet ve hakaret ettiğini iddia ederek sosyal medya yazışmalarını ifşa etti. Kıraç'ın CHP'nin 2014 yılı yerel seçimlerinde Menderes'te kaybetmesine sebep olan bağımsız aday Ergun Özgün'ün listesinden meclis üyesi adayı olduğunu hatırlatan Çetintürk, aralarındaki yazışmada Kıraç'ın 2023 yılı genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı ve partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini, rakip adayları destekleyeceği yönündeki itiraf mesajları ile partisine ihanet ettiğini öne sürdü.

İsa Çetintürk sosyal medyada yazışmaları paylaştı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçen ay Kıraç'ı başkan yardımcısı olarak atamasına tepki gösteren Çetintürk, "Partiye ihanet ve hakaret edenlerin hızlı yükselişi. Gelin görün ki iş bu mazisi ile bu arkadaşların partimiz içindeki bu hızlı yükselişini aklımız almıyor" dedi.