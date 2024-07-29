Marinada can pazarı

İzmir Seferihisar'daki Teos Marina'da bir facia yaşandı. İş insanı Hakan Derya'ya ait yatta büyük bir patlama yaşandı. Motoru çalıştırılınca arıza yapan ve çekilerek marinaya getirilen tekne, bir kez daha çalıştırılmak istenince patlama meydana geldi. Olay sırasında biri çocuk 7 kişi denize atladı. Ancak patlamada İstanbullu iş insanı Oskar Gültaşlı ağır yanık nedeniyle tedavi altına alınırken, tekne sahibi Hakan Derya, oğlu Osman Derya, iş insanları Yusuf Ulu ve Kazım Gülpınar ile birlikte kimliği belirlenemeyen bir kişi ve bir çocuk yaralandı.

TEKNE SEYİR HALİNDEYDİ

Petrolcü iş insanı Hakan Derya (60), kendisine ait Derya isimli tekneyle 7 kişi birlikte Teos Marina'dan denize açıldı. Denizde seyir halindeyken bir süre sonra teknenin motoru arıza yaptı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen zodyak bot ile yedeğe alınan tekne, marinaya çekildi. İddiaya göre, marinaya gelen tekne sahibi tekrar bir deneme yapmak için teknenin marşına bastı. Bir anda patlama meydana geldi. Teknede bulunanlar parlayan alevlerin arasında kalarak kısmen yandı. Yangın yayılırken teknede bulunanlar alevlerden kurtulmaya çalıştı. Yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi'ne; Hakan Derya, Oskar Gültaşlı, Kazım Gülpınar ve 2 kişi ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YILMAZ VURAL ZİYARET ETTİ

BU arada kaza haberini alan teknik direktör Yılmaz Vural, teknede bulunan arkadaşları iş insanı Oskar Gültaşlı ve Kazım Gülpınar'ın yakınları ile birlikte Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralı arkadaşlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Vural, doktorlardan da sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yılmaz Vural yaralıların vücutlarında ikinci derecede yanık olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.