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Haberler İzmir İzmir'de sendika binasından dumanlar yükseldi

İzmir'de sendika binasından dumanlar yükseldi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesindeki Disk/Genel İş İzmir Şubeleri binasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında çalışanlar yoğun dumandan etkilendi.

İHA
İzmir’de sendika binasından dumanlar yükseldi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Disk/Genel İş İzmir Şubeleri binasında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. 5 katlı binadaki elektrik kabloları yanarken, çalışanlar yoğun duman altında canlarını zor kurtardı. Olayda bir sendika çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, 14.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Disk/Genel İş İzmir Şubeleri binasında meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede 5 katlı binadaki elektrik tesisatına sıçradı. Bina duman altında kalırken, bu esnada bina içerisinde bulunan çalışanlar yoğun dumanlar arasında kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN SENDİKA ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilendiği belirlenen sendika çalışanı Y.D. ambulansa alınarak en yakın hastaneye kaldırıldı. Y.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, binadaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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