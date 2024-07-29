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Haberler İzmir Kargo paketinde 15 kg uyuşturucu yakalandı

Kargo paketinde 15 kg uyuşturucu yakalandı

Son dakika İzmir haberi... İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kargo firmasında narkotik köpeği ‘Alis’ ile yapılan aramada bir koli içerisinde 15 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili son gelişmede, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

DHA
Kargo paketinde 15 kg uyuşturucu yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaların ardından kargo paketleri içerisine gizlenerek uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Kemalpaşa ilçesinde bulunan kargo şirketinde narkotik köpeği 'Alis' ile arama yaptı. Kargo paketinin içerisinde 15 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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