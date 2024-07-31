‘Halka hizmet seçim odaklı değildir’

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Tirelilere verdikleri sözlerin arkasında durduklarını belirten Uğurlu, "Seçimlerin ardından 3 buçuk ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen toplam 18 köyde 24 bin metre kare kilit taşı döşedik" diye konuştu.

Kırsaldaki çalışmaların, Tire Kaymakamlığı ve İzmir Valiliği'nin destekleriyle sürdüğünü kaydeden Uğurlu, "Kırsaldaki mahallerimizin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Belirli bir planlamayla hareket ettik. Mehmetler, Alaylı, Dallık, Işıklı, Kireli, Dereli, Osmancık, Kırtepe, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü, Küçükkemerdere, Küçükkömürcü, Dündarlı, Somak, Dağdere, Musalar, Akmescit ve Doyranlı köylerinde kilit parke döşeme çalışmalarında son aşamaya gelindi. İzmir Valimiz Süleyman Elban, Tire Kaymakamımız Vural Karagül, AK Parti İzmir İl Başkanımız Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.