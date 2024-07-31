Menderes’teki mesajlaşma krizinde Kılıçdaroğlu devrede

YENİ Asır'ın gündeme getirdiği mesajlaşma krizinde yeni gelişme yaşandı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in başkan yardımcısı yaptığı Fatih Kıraç'ın sosyal medyada partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği öne sürülen hakaret içerikli sözler sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun avukatının, CHP İlçe Teşkilatı'nda bir dönem yönetici olan İsa Çetintürk'ün ifşa ettiği mesajlaşların orijinallerini istediği kaydedildi.

Fatih Kıraç- İlkay Çiçek

Çetintürk, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP meclis üyesi Fatih Kıraç'ın geçmişte partisine hakaret ettiğini iddia ederek yazışmalarını ifşa etti. Paylaşımda Kıraç'ın 2014 seçimlerinde CHP'nin rakibi Ergun Özgün'ün listesinden meclis üyesi adayı olduğunu, 2023 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu aleyhine çalışıp parti liderine hakaret ettiğini iddia etti.

"Partiye ihanet edenlerin hızlı yükselişi. Gelin görün ki iş bu mazisi ile bu arkadaşların partimiz içindeki bu hızlı yükselişini aklımız almıyor" diyerek Kıraç ile mesajlaşmaları ifşa eden Çetintürk'ün paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanlığı'nın da konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi