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Haberler İzmir

Baba katiline 17 yıl hapis

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Bora İnan(20), iddiaya göre annesini öldürmek isteyen babasına müdahale ederken, babasını bıçaklamıştı. İnan, babasını öldürmek suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

FATİH ŞENDİL
Baba katiline 17 yıl hapis

İzmir Karabağlar semtinde üniversite öğrencisi Bora İnan, annesi ile babasının tartışması sırasında yaşanan arbedeye dahil olup, çıkan kavgada iddiaya göre annesini öldürmek isteyen babasına müdahele ederken, babasını bıçaklamıştı. 8 aydır tutuklu bulunan Bora İnan babasını öldürmek suçundan önceki gün 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Genç İnan'nın avukatı Mehmet Kozan, cinayetin kasıtlı değil, kaza ile olduğu ve verilen cezanın ağır olduğunu ve itiraz edeceklerini belirtti.

ENGEL OLMAK İSTEDİ

Olay 2024 yılının Ocak ayında akşam 21.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora İnan, babası Cihan İnan(46) ile annesi arasında çıkan tartışmada annesini döven ve öldürmek isteyen babasına müdahele etmek istedi.

Yaşanan tartışma sırasında Bora İnan, bıçakla babası Cihan İnan'ı yaralayıp, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sırtından 3 bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Babasını bıçakla öldürüp kaçan Bora İnan, olay yerine yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

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