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İzmir'de gülümseten anlar! Her gün el salladığı temizlik işçilerinden İnci'ye tatlı sürpriz

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 2,5 yaşındaki İnci, her gün balkona çıkarak sokaktan geçen çöp kamyonuna el sallıyor. Durumu fark eden temizlik işçileri ise İnci'yi yanına çağırarak ona oyuncak kamyon hediye etti. O anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

İHA
İzmir’de gülümseten anlar! Her gün el salladığı temizlik işçilerinden İnci’ye tatlı sürpriz

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Alican (28) ve Şerife Gül Hızlan (30) çiftinin kız çocuğu olan minik İnci, her gün anneannesinin evinin balkonuna çıkıp çöp kamyonundaki temizlik işçilerine selam vermeye başladı.

Bir süre devam eden olayın ardından anne Şerife Gül, o anları gün gün kayıt altına aldı. Bir süre sonra minik kız yine temizlik işçilerine selam verirken, işçiler İnci'yi yanına çağırarak ona oyuncak kamyon hediye etti. Oyuncağı aldıktan sonra mutluluğu yüzünden okunan İnci, bir süre temizlik işçileriyle birlikte parkta oyun oynadı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan anne Şerife Gül ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenmeye ulaşırken, minik kızın mutlu olduğu anlar ise izleyenlerin içini ısıttı.

"BİZE ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU"

O anları anlatan anne Şerife Gül Hızlan, "İnci her akşam çöp arabası geldiğinde işçilere sürekli el sallıyordu. Bu olay sürekli tekrarlayınca ben de artık o anları video ile kayıt altına almaya karar verdim. Oradaki temizlik görevlileri de İnci'ye karşılık verince ortaya güzel bir anı çıktı. O gün yine dışarı çıktık. Her zamanki gibi el sallıyorduk. Oradaki beyefendiler bize 'durun' dediler ve biz aşağı indik. İşçiler bize bir çöp kamyonu hediye ettiler, sağ olsunlar. İnci de çok sevdi. Birlikte oyun oynadılar. Bize çok güzel bir anı oldu. Bayağı eğlendik" diye konuştu.

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