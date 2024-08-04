İzmir’de altın dolu çömlek bulundu

İZMİR'DEKİ Notion Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 400 yıllık altın sikke dolu bir çömlek keşfedildi. Arkeologları heyecanlandıran bu keşfin çok büyük bir felakete işaret edebileceği ifade ediliyor. İzmir'in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin 400 yıllık altın sikke dolu bir çömlek bulundu. Michigan Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Notion Arkeoloji Projesi kapsamında, Kültür Bakanlığı izniyle 2022'de başlatılan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı. Altın sikkeler, İzmir'deki Efes Müzesi'nde sergilenmek üzere koruma altına alındı. Arkeologlar, Notion Antik Kenti'ndeki çalışmalarına devam ediyor.