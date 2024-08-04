Menderes’te sular bir türlü durulmuyor

CHP'NİN İzmir'de yerel seçim sonrasında yeniden kazandığı ilçeler arasında yer alan Menderes'te sular bir türlü durulmadı. Yaşananlar adeta 'Daha neler olacak' dedirtti. Menderes'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve 2014 seçimlerinde CHP'den tekrar başkan adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Ergun Özgün, dönemin Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan veto yiyince yerine Ahmet Pala gösterildi. AK Parti adayı Bülent Soylu yarışın kazananı oldu. 2019 seçimlerinde CHP Menderes İlçe Başkanı olan Ahmet Pala belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti ancak yerine CHP'den aday gösterilen Mustafa Kayalar galip geldi. Kayalar, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeni ile görevden uzaklaştırıldı.

PARTİ İÇİ FİŞLEME

2024'TE Cüneytbey Mahallesi eski muhtarı İlkay Çiçek de CHP'den aday gösterildi. Seçimin kazananı Çiçek oldu. Adaylık sürecinde Çiçek'in rakibi CHP Menderes eski İlçe Başkanı Ahmet Pala'nın hazırladığı iddia edilen fişleme belgeleri ifşa oldu. Aday belirleme sürecinde Pala'nın diğer aday adayları için yakışıksız ifadelerle parti yönetimine sunduğu iddia edilen belgeler infial yarattı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in göreve gelmesinin ardından meclis üyeleri arasında rant kavgası çıktı. CHP meclis üyesi Harun Bila, CHP Menderes eski İlçe Başkanı Hakan Karakurt, eski ilçe yöneticisi Emrah Işık ve CHP meclis üyesi Rüzgar Sönmez tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Taraflar şikayetlerini geri çekti. Başkan Çiçek, siyasi başkan yardımcılarını belirlerken tercihi CHP meclis üyeleri Fatih Kıraç ile Rüzgar Sönmez'den yana kullandı. Geçen Haziran'da iddiaya göre Başkan Yardımcısı Sönmez, geçmişte husumeti olan belediye personeli tarafından silahla tehdit edildi. Başkan Çiçek'in araya girmesi ile olayın adli makamlara yansıtılmadığı öne sürüldü. Diğer vukuat belediyeye ait köy kıraathanesinde yaşandı. CHP Meclis Üyesi Aytaç Küt'ün arkadaşlarıyla Değirmendere Köy Kıraathanesi'nde ruhsatı olmamasına rağmen alkol aldıkları ortaya çıktı. Sosyal medyadaki fotoğraflar tepki topladı.

NELER OLACAK?

ARDINDAN Başkan Yardımcısı ve CHP meclis üyesi Fatih Kıraç'ın CHP Menderes'te eski İlçe Sekreteri İsa Çetintürk arasında geçen mesajlaşmalar ifşa oldu. Çetintürk, başkan yardımcısı Kıraç'ın geçmiş seçimlerde partisine ihanet edip CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret mesajlarını yayınladı. Başkan Çiçek Fatih Kıraç'ı görevden aldı. Mendereslilerin aklına 'Daha neler olacak' sorusu geldi.