Kemalpaşa Belediyesi’nde işçilerin eylemi başladı

İŞTEN atılan Kemalpaşa Belediyesi işçileri belediye binası önünde eyleme başladı. İşten çıkarılan işçiler, 'İşimizi geri istiyoruz' pankartı açıp, slogan attı. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından işçi atan belediyelere İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi de katılmıştı. Belediye yönetimi ekonomik sorunları gerekçe göstererek belediye şirketi KEM-BEL'de çalışan 630 işçiden 127'sinin işine son vermişti. Cuma günü mesai bitimiyle işten çıkarıldıklarını öğrenen işten çıkarıldıklarını öğrenirken işçilerin büyük bir kısmının önceki belediye başkanı Rıdvan Karakayalı döneminde işe alındığı kaydedilmişti. Öte yandan işçi çıkarmalardan bir gün önce yeni işe alımların yapıldığı da ileri sürülmüştü. Ayrıca işçi çıkarma kararı alan Başkan Mehmet Türkmen ve yardımcıları da izne ayrıldı. İşten çıkarılan DİSK Genel İş İzmir 7 Nolu işçiler, sendikanın çağrısıyla dün Kemalpaşa Belediyesi'nin önünde eylemlere başladı.