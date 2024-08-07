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Haberler İzmir

İzmir'de kamyonetten düşen atın bacakları kırıldı; sürücü atı bırakıp kaçtı

İzmir'de seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen ve bacakları kırılan at, sürücüsü tarafından terk edildi. Çevredekilerin yardımıyla TJK İzmir Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'ne götürülen at tedavi altına alındı. Atın sahibini belirleme çalışmaları sürüyor.

DHA
İzmir’de kamyonetten düşen atın bacakları kırıldı; sürücü atı bırakıp kaçtı

İzmir'de, içinde bulunduğu seyir halindeki kamyonetin kasasından yola düşen at yaralandı. Kamyonet sürücüsünün olay yerinde bırakıp, ayrıldığı at; TJK İzmir Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Bayraklı'dan Gaziemir yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonet ani fren yaptı. Bu sırada kamyonetin kasasındaki at, yola düştü. Kamyonet sürücüsü ise yaralanan atı olay yerinde bırakıp, ayrıldı.

Bacakları kırıldığı belirlenen ata çevredekiler ilk müdahaleyi yapıp, yardım talebinde bulundu. Saatlerce bekleyişin ardından yaralı at, Türkiye Jokey Kulübü'ne (TJK) ait taşıma aracıyla TJK İzmir Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yük taşımada kullanıldığı sanılan atın kime ait olduğu araştırılıyor.

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