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Haberler İzmir

İzmir'de sıcaklar incir hasadını 10 gün erkene çekti

Son dakika İzmir haberleri... Yurt genelinde etkili olan sıcak hava İzmir'de de etkisini gösteriyor. İzmir'in meşhur Bardacık incirinde hasat sıcaklar nedeniyle 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ila 120 liraya satılan incirin fiyatı pazarda ise 200 TL'ye kadar çıkıyor.

İHA
İzmir’de sıcaklar incir hasadını 10 gün erkene çekti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de havaların sıcak gitmesiyle meşhur Bardacık incirinde hasat, önceki yıllara göre 10 gün erken başladı. Tarlada 100 ile 120 TL arasında satılan incirin pazar fiyatının ise 200 TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nin geçim kaynaklarından biri olan Bardacık incirinde hasat heyecanı yaşanıyor. İncir için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan incirleri topluyor. İnce kabuğu ve tatlı yapısı olan incir için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonra da boyutlarına göre ayırarak iç piyasaya gönderiyor. Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı yaklaşık 10 gün erken hasat edilen incirin fiyatı tarlada 100-120 TL arasında seyrederken, pazarda ise bu fiyat 200 TL'ye kadar çıkıyor.

"TESCİLİNİ ALMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Bardacık İncirinin kendine has bir özelliği olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "İncirin kabukları incedir, çok tatlıdır. Bu incirin kurutması olmaz. Yalnızca yaş zamanı geldiğinde koparılır ve 1-2 gün içinde tüketilir. Bu yalnızca Payamlı köyüne has bir meyve. Biz de bu meyvenin tescilini almak için uğraşıyoruz ve tescilini alacağız" diye konuştu.

"ARAZİMİZ GENİŞ"

Sıcaklıkların bastırmasıyla mahsulün biraz erken hasat olduğuna işaret eden Payamlı Mahallesi Muhtarı İrfan Kublay, "Bardacık İnciri, bizim milli bir meyvemiz. Köy alanımız ve arazimiz geniş. Sabah güneş doğmadan incirin toplanması lazım. İncirin üzerinde buğulanma oluşuyor. Bu buğulanma oluşmadan incirin toplanması lazım. İncir ertesi güne kaldığı zaman kalitesi düşüyor. Köylünün büyük ölçüde geçimi üzüm ve incirden sağlanıyor" dedi.

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