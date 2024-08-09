Milyonluk davada nafaka haczi

Bir çocuk annesi İzmirli Ece Dakın'ın, Gürcistan'ın simgelerinden Ali&Nino heykelinin simgesini kocasının anahtarlığında bulmasıyla başlayan milyonluk boşanma davasında sular durulmuyor.

ÖDEME YAPMADI

Türkiye'nin en büyük zincir restoranlarından Happy Moons'un İzmir Şubelerinin sahibi Zülküf Dakın'a karşı, eşinin 10 milyonluk maddi 10 milyonluk olmak üzere toplam 20 milyon tazminat talebiyle açtığı çekişmeli boşanma davası tüm hızıyla devam ediyor. Dava sürerken, genç kadının geçici olarak açtığı nafaka talebinde bir çok yaşandı.

Çekişmeli boşanma davası evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak açılmıştı. Davada, karar kesinlik kazanmadığı için genç kadının geçici nafaka talep ettiği, kocasının ise bu nafakayı ödemediği ileri sürüldü. Bu nedenle de Zülküf Dakın için haciz uygulaması işlemi başlatıldığı ortaya çıktı. İkili arasında boşanma davası iddiaları da Ece Dakın'ın, eşi Zülküf Dakin'ın cebinde Gürcistan'ın simgelerinden Ali&Nino anahtarlığını bulmasıyla başlamıştı.

PSİKOLOG DİYE KAYDETMİŞTİ

ZÜLKÜF Dakın'ın üzerine bulunan Ali&Nino anahtarlığının ardından, ünlü iş insanının kendi cep telefonuna sevgilisinin telefonunu 'psikolog danışmanlık' diye kaydetmesi ile ikinci skandal ayrıntı patlak vermişti. Psikolog danışmanlık yazan numaradan gelen ilginç mesajlar ve resimlerden yola çıkan Ece Dakın, eşinin sevgilisini bu sayede deşifre etmişti. Gürcistan ve Ali&Nino paylaşımlarını da birleştirince yasak aşkı belgeleyen Ece Dakın, eşinin kendisini evli olduğu dönemde aldattığı iddiasıyla soluğu mahkemede alarak boşanma ve maddi manevi tazminat davası açtı.