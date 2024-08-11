Güzellik kurbanı

Hollanda'nın Nijmegen şehrinde bir internet şirketinde proje sorumlusu olarak çalışan Aleyna Bozkurt, fazla kilolarından rahatsız olduğu için ameliyat olmaya karar verdi. Kalça ve göbek çevresindeki kilolarından kurtulmak isteyen Bozkurt, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ameliyat olmak için İzmir'i seçti.

AİLE SAVCILIĞA KOŞTU

Bozyaka'da bulunan özel bir hastanede, plastik cerrah M. D. tarafından ameliyat edilen genç gurbetçi, operasyon sonrasında hastaneden taburcu edildi. Aleyna Bozkurt, hastaneden mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünürken, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hemen tedavi altına alınan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bozkurt'un cenazesi toprağa verildi. Hastaneyi ve doktoru suçlayan acılı anne Saliha Bozkurt, dava açarak otopsi talebinde bulundu.

"OTOPSİ İSTEMELİYMİŞİZ"

Yaşananları Yeni Asır'a anlatan acılı anne-baba, hukuk savaşından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Baba Nazmi Bozkurt, "Kızım hayatını kaybedince adeta şoka girdik. Hastanede bize 'otopsi ister misiniz' diye sordular. O an acımız tazeydi ve kızımın parçalanmasını istemedim. Ancak bir anne-baba olarak bizim isteyip istemememiz önemli değil. Mutlaka savcılığa bildirilip otopsi yapılması gereken bir vakaymış bu. Bunları daha sonra öğrendik ve hemen savcılığa başvurduk. Hem doktordan hem de hastaneden şikayetçiyiz. Kızım ayaklarıyla geldiği hastaneden cenaze arabasıyla çıktı. Bunun sorumlusu kimse hesabını vermeli" dedi.

Baba Nazmi Bozkurt ve anne Saliha Bozkurt, kızlarının ihmal kurbanı olduğunu öne sürerek, yargıya başvurdu.

"GİTME DİYE YALVARDIM"

Yıl sonunda evlenme planı olan talihsiz genç kızın annesi Saliha Bozkurt ise, kızına ameliyat olmaması için yalvardığını dile getirdi. Anne Bozkurt, "Gitme kızım, ameliyat olma diye yalvardım, bizi dinlemedi. Ancak bu saatten sonra acımızı içimize gömüp bu işin sorumlularının ceza alması için mücadele edeceğim. Başka Aleynalar ölmesin diye savaşacağım. Kızım için ameliyat günü benden 5 bin 100 Euro istediler, hemen verdim. Ama kızımı toprağa verdiler, üç gün sonra belgeleri geldi. Sanki kızımın öleceği içime doğdu. Sonuna kadar bu konuyu araştırıp nerede hata varsa, kim yapmışsa cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.