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Haberler İzmir

Yürüyen merdiven kazası genel müdürü işinden etti

HABER MERKEZİ
Yürüyen merdiven kazası genel müdürü işinden etti
İZMİR'DE geçtiğimiz haftalarda Üçyol Metro İstasyonunda 11 kişinin yaralanmasına neden olan yürüyen merdiven kazası İzmir Metro A.Ş'nin genel müdürünün işten atılmasına sebep oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Metro A.Ş Genel Müdürü Ertan Sayılkan'ı görevden aldı. Tunç Soyer döneminde İZTARIM Genel Müdürü iken daha sonra Tugay tarafından İZFAŞ'a genel müdür yardımcısı olarak görevlendirilen Murat Onkardeşler de genel müdür yardımcılığı görevinden alınanlar arasındaki yerini aldı. Yürüyen merdiven kazası sonrası metro istasyonlarındaki tüm yürüyen merdivenler bakıma alındı. Üçyol metro istasyonundaki arızalanan yürüyen merdivende yapılan incelemelerde bakım hatalarına rastlandı. Bunun ardından Ertan Sayılkan görevden alındı.
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