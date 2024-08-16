Balçova Çevreyolu’ndaki benzin istasyonlarına mühür

İZMİR Balçova Çevreyolu üzerindeki Selway Outlet'in kuzey ve güney istikametlerinde bulunan iki akaryakıt istasyonunun kullanım izinleri ve kira sözleşmeleri olmadığı iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Çevre ve İmar Zabıtası Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

MÜŞTERİLER ŞOKE OLDU

SELWAY AVM'nin milyonlarca dolar yatırım yapan yatırımcı firması tarafından sürdürülen hukuk mücadelesine ve yargıdan çıkan kararı bulunan istasyon için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün istasyona sabah saatlerinde giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi. İstasyondaki tüm pompalar tek tek mühürlenirken, izinsiz açılması halinde Savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı yönünde levhalar asıldı. Çevre yolundan gelen otomobil sahipleri ise benzin almak için geldikleri istasyonda mühür görünce şoke oldular. Yasal düzenlemeye göre, ruhsat şartları bakımından Büyükşehir Belediyesi tarafından denetim yapılıyor; eksik varsa tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün süre veriliyor; süresi içerisinde eksikler giderilmezse ruhsatlar iptal ediliyor ve işyeri kapatılıyor.