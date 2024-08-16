İzmir’de alevler 16 evi küle çevirdi! 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

'YANGINININ ENERJİSİ İYİCE DÜŞMÜŞ, RİSK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALMIŞTIR'

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Elban paylaşımında, "Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Orman, AFAD, polis ve jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ve personeli ile diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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