İzmir’i dumanlar kapladı! Karşıyaka’daki yangında son durum

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, 3 gün önce çıkan ve 21 saatte söndürülen yangının ardından dün akşam başlayan yeni orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahaleye başlandı.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. 2 uçak ve 4 helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.

İZMİR DUMAN ALTI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, bölgeye takviye olarak 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi.

ALEVLER BAYRAKLI İLÇESİNE ULAŞTI

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevler, Bayraklı ilçesine ulaştı. Bayraklı'daki Onur Mahallasi 7372 Sokak'taki evlerin bir bölümü tahliye edildi. Alevlere takviye ekiplerle saat 13.30 itibarıyla 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor. Öte yandan itfaiyenin de 600'e yakın personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 30'un üzerinde yangın söndürme aracıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

İZMİR VALİSİ ELBAN: "YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ, RİSK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALDI"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını duyurdu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan, ev ve iş yerlerine sıçrayan yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangında evleri hasar gören vatandaşlarla buluşan Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enerjisinin düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını açıkladı.

Vali Elban paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Orman, AFAD, Polis ve Jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ile personeli ve diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."