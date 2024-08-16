İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında

15 Ağustos saat 21.10'da İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe bölgesinde başlayan yangın, aradan geçen saatlere rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Havadaki alevlere karşı 5 uçak ve 15 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi yoğun bir çalışma yürütüyor.

NASA'NIN YANGIN HARİTASINDA İZMİR

Bu sırada vatandaşlar, NASA'nın yangın haritasında İzmir'in durumunu öğrenmek için araştırmaya başladı.

Yangının bölgedeki etkisi, NASA'nın uydu görüntülerine yansıdı ve haritalar üzerinden anbean takip edilmeye başlandı.

NASA, dünya genelinde çıkan yangınları güncel olarak haritalıyor.

Haritada, İzmir'in büyük bir bölümünün alevler içerisinde kaldığı görüldü.

NASA YANGIN HARİTASI NEDİR?

NASA, dünyada ortaya çıkan orman yangınlarının uydular aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edilebileceği "FIRMS" adlı bir haritalama sistemi kurdu.

Harita sayesinde her ülkede çıkan yangınlar anlık olarak takip edilebiliyor.

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