İzmir’deki yangın kabusunda son durum! Art arda açıklamalar... Çıkış sebebi açıklandı

İzmir'de Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde etkili olan orman yangınları yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevlerin saatlerdir kontrol altına alınamadığı bölgeden gelen görüntülerde yangının bazı binaların çatılarına sıçradığı ve bölgede rüzgarın etkili olduğu görüldü.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının bir kez daha artış göstermesiyle birlikte, orman yangını haberleri de peş peşe geldi. Manisa, İzmir, Bolu, Aydın, Muğla, ve Karabük'te orman yangını çıktı

İZMİR'DEKİ YANGIN BİNALARA SIÇRADI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yerleşim alanlarına ulaşan yangından yeni görüntüler geldi. İzmirli vatandaşlar, balkondan çektikleri görüntülerde alevlerin ilerleme hızını saniye saniye kaydetti. Bir videoda yangının, bir binanın çatısına sıçradığı görüldü.

EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

BAKAN YUMAKLI İZMİR'E GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının hızı saatte 80 kilometreyi aştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam edildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı" ifadelerine yer verdi.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN ACİL ÇAĞRI

Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karşıyaka'da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz."

SANAYİ SİTESİNDE ÇOK SAYIDA İŞ YERİ YANDI

Yamanlar Karatepe mevkisindeki orman yangını, gündüz saatlerinde Karşıyaka ilçesi Örnekköy Sanayi Sitesi'nde bulanan geri dönüşüm fabrikası ile çok sayıda iş yerine sıçradı.

87 EV VE 45 İŞ YERİ BOŞALTILDI, 16 EV YANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE 47 YANGIN ÇIKTI!

İzmir'de art arda çıkan yangınlara yapılan müdahaleler ile ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, bunların dışında kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok yangınla mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere - küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde - 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de saat 12.56'da çıkan yangın vardı. Buna da saat 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangın da kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız." diye konuştu.

"ORMAN TEŞKİLATI OLARAK ALARMA GEÇTİK"

Yangınlarla mücadele ederken aynı zamanda dezenformasyonla da uğraştıklarını dile getiren Yumaklı, "Onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz ancak hakikaten bizlerin çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların ülkesini, milletini seven hiç kimseye faydası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye, hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumuna ilişkin uyarısını yineleyerek şunları kaydetti:

"Bizler orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar alarma geçti ancak çok kıymetli vatandaşlarıma buradan bir konuyu hatırlatmak isterim. O da şu; bizler ne yaparsak yapalım sizlerin yardımı olmadan herhangi bir şekilde başarılı olamayız. Neden? Şu anda içinde bulunduğumuz ve hakikaten hiçbirimizin görmek istemeyeceği görüntüleri oluşturan yangın, maalesef ki bir tarladaki anızın yakılmasından meydana geldi. Bununla ilgili de ilgili kişiler gözaltına alınmış durumda. Basit bir şeyin nelere mal olacağını hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanların dışında hiçbir ateş yakılmasın. Mümkünse ateş yanmaya sebebiyet verecek herhangi bir ortam oluşturulmasın."

BARINAKLARDAKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler, Karşıyaka Seyir Tepesi'nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine kadar ulaştı. Birçok iş yeri yanarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN İZMİR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibiyle müdahale edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Son dakika İzmir haberleri... Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." bilgisi verildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN İZMİR PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BAKAN YERLİKAYA: 900 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de meydana gelen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polis koordinesinde Karşıyaka ilçesinde 800, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde; Sancaklı mahallesinde 170 , Doğançay mahallesinde 500, Zübeyde mahallesinde 50, Onur mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLI EKİPLER BÖLGEDE PSİKOSOSYAL DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de meydana gelen yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz, tahliye edilen vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yangınla mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

SAĞLIK BAKANLIĞI: ORMAN YANGININDAN 78 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanlığı da sosyal medyadan yangınla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İZMİR'İN TİRE VE BAYINDIR İLÇELERİNDE ORMAN YANGINI

İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerinde de orman yangını başladı.

Tire Karateke Mahallesi'nde çıkan yangını söndürme için seferber olan ekipler, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, Belediye ve mahalle muhtarlıklarına ait 20 yangın söndürme tankeri, Tire Belediyesi'ne ait iş makineleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçlarıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İzmir'in Bayındır ilçesinde de orman yangını baladı. Bayındır'ın Canlı ve Yeşilova Mahallelerinde başlayan yangın, hızla yayılarak İzmir-Bayındır Karayoluna kadar ulaştı. Güvenlik nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmaları devam ediyor Tire'de çıkan yangın haberini almaz olay yerine intikal eden AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangınların nedeni ile ilgili soruşturma hızla devam ediyor. Tire'de ortaya çıkan yangınla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma, zanlıların belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Hem Tire'de hem de Bayındır'da ortaya çıkan yangınlarla mücadelede, bölge halkı da ekiplere büyük destek veriyor.