Köpeklerin saldırdığı adamdan belediye başkanına "yasayı uygula" çağrısı

İzmir'de bir hastanede kimyager olarak görev yapan Zafer Dönmez, bisikleti ile evine giderken, Güzelbahçe'de köpeklerin saldırısına uğradı. Dengesini kaybederek düşen ve sonrasında da köpeklerden esnafın yardımı ile kurtulan Dönmez, yaralı olarak gittiği hastaneden aldığı rapor sonrası soluğu karakolda aldı.

Güzelbahçe Polis Karakolu'na başvuran Dönmez, geçtiğimiz ay kabul edilen ve büyük tartışmalara neden olan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeye göre, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetkinin belediyelerde olduğunu ve ekiplerin saldırgan sokak hayvanlarını toplamasını isteyerek karakola başvurdu.

BİR MAĞDUR OLARAK ÇAĞRI YAPTI

Yaralı Dönmez, "Düzenlemeye göre başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak. Teklifle yakala-kısırlaştır-sal metodu yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir' olarak değiştirildi. Hayvan bakımevlerine alınan köpeklerden rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak. Bunun için belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakım evleri kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ben bu yasayı hatırlatarak video çekip 'yasayı uygulamayacağım' diyen başkana bir mağdur olarak yasayı uygula lütfen başkan' diyorum" dedi.

KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay önceki gün Güzelbahçe Mithatpaşa Caddesi Yalı Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında yaşandı. Bir hastanede kimyager olarak görev yapan Zafer Dönmez, her gün kullandığı bisikleti ile evine doğru seyir halinde olduğu sırada, o bölgede adeta çete gibi toplu olarak dolaşan 10-12 köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Dönmez panikle kaçmak isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Dönmez yerden kalkıp tekrar saldırıya geçen köpeklerden korunmak için bisikletini adeta kalkan yaparak korunmaya çalıştı. Bu sırada yere düşen genç kimyageri, vatandaşlar ve çevre esnafı ikinci köpek saldırısından kurtardı.

HASTANEDEN RAPOR ALDI

Olay sonrası hastaneye giden ve yaşadığı olayla ilgili adli rapor tutturan Zafer Dönmez, sosyal medya hesabından 'yasayı kabul etmiyorum ve uygulamıyorum' diye paylaşım yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve ekibinden şikayetçi oldu. YENİ ASIR'a konuşan Dönmez, "O an bisikletten düştüğümde bir aracın altında kalıp ölebilirdim. Yasayı uygulamayan Başkan Günay'ı yurt dışına gidip güvenli sokakları görmeye davet ediyorum" dedi.