MHK’yı hedef aldı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında önceki gün TFF Hukuk Kurul tarafından PFDK'ya sevk edilen isimler arasında eski FIFA kokartlı hakem Ferhat Gündoğdu da yer alıyordu. 2023 yılında aktif olarak yeşil sahalara veda eden ve düdüğünü asan Palabıyık, sevk işleminin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef alırken, "Çamur at izi kalsın. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim. Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var" dedi.

"KEŞKE KANITLASALAR"

Palabıyık sözlerini şöyle sürdürdü, "İlkinde başarılı olamadı. İkincisinde gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor! Mehmet Büyükekşi döneminde de o vardı. Şu anda da o var. Son 3 yılda üst düzey hakemlerin birer birer hakemlerin görevlerinden uzaklaştırılması aynı kişinin dönemine geldi. Bundan dolayı bütün oklar, hedefler Ferhat Gündoğdu'ya gidiyor. Federasyon bütün şeyleri bende deniyor. Böyle bir olayda adımı açıkladılar ama bunu kanıtlayacaklarını düşünmüyorum keşke kanıtlasalar, herkes duysa! 2022'de ne yaptıysak onu açıklasalar da kamuoyunu bir ferahlatsınlar!" ifadelerini kullandı.