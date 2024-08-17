İzmir Tire’de semaverle demlenen çay ormanı yaktı: 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Eskioba Mahallesi'nde dün saat 19.05'te başlayan orman yangınına ilişkin, semaverle çay demledikleri sırada yangına sebep oldukları gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

KARŞIYAKA'DA GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece de devam ediyor.

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahale gün boyunca sürdü.

Havanın kararmasının ardından da süren çalışmalara gece görüşlü helikopter destek veriyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

URLA'DA DA YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.