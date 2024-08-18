Hesap vermeden adalet istenmez

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer döneminde İZBETON şirketi üzerinden kentsel dönüşüm için uygulanan kooperatif modeli büyük bir fiyaskoyla çökerken, vatandaşlar projenin başında olan isimlerden biri olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na isyan etti.

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ELEŞTİRİLERİ TEK TEK SİLDİ

Kooperatif mağdurları, Aslanoğlu'nun hükümeti eleştirmek için sosyal medyasından yaptığı "Adalet" paylaşımının altına yorum yazarak tepkilerini dile getirdiler.Vatandaşların isyan mesajlarını sosyal medyasındaki paylaşımının altından silen Aslanoğlu'na bu defa tepkiler çığ gibi daha da büyüdü. Sosyal medya hesabından hükümeti eleştirmek için "Gücünüz yeterse ADALET, Aralarından sadece Dilruba TUTUKLANDI, Yeter artık" şeklinde mesaj paylaşan Aslanoğlu'na ödedikleri milyonlarca liraya rağmen inşaatları yarım kalan kooperatif mağdurları 'tokat' gibi yorumlar yazdı.

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"PEKİ SİZDE ADALET VAR MI?"

Bazı mağdurlar, "Yakışıyor mu size yazılan yorumları silmeniz. Yine şaşırtmadınız bizleri", "Geceleri uyku tutuyor mu Şenol Bey? Bu kadar kooperatif üyesi ve bu kadar aile perişan iken...", "Niye siliyorsunuz? Kimse bilsin istemediniz mi? Yaptıklarınızı sağır sultan duyacak, buradan silsen ne olur", "Adalet derken önce hakkını yediğiniz kooperatif ortaklarının hakkını geri verin sonra adaletten bahsedin," ifadelerini kullandı. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise, Şenol Aslanoğlu'nun adaletten söz etmesini komik bularak, "Biz de İzmirli kooperatif mağdurları olarak adalet istiyoruz, sizde var mı?" diye hesap sordu. Mağdurlarda biri de, "Adalet derken İzmir kooperatiflerini mağdur ederken nerede sizin adalet anlayışınız?"şeklinde paylaşım yaptı. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile birlikte kentsel dönüşüm için kooperatif modeline öncülük eden isimlerden biriydi ve kurulan kooperatiflerin birinde başkanlığı, bir diğerinde de denetim kurulu üyeliğini üstlenmişti. Ancak, proje yürütülemedi ve geride yüzlerce mağdur bırakarak inşaatlar durduruldu.

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