İzmir’de akılalmaz görüntü! 25 yıl boyunca evde çöp biriktirmişler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir çift, 25 yıl boyunca evlerinde çöp biriktirmiş. Belediye yetkilileri, 4 gün boyunca yaptıkları çalışmalar ile evden 10 kamyon çöp çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi'nde yaşayan Aynur ve Nevzat D., çifti, 25 yıl boyunca ellerine ne geçerse evde biriktirmiş. Geçtiğimiz günlerde Nevzat D.'nin vefatının ardından ihbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde gördükleri çöplerden dolayı şaşkına döndü. Savcının da olay yerine gelerek yaptığı incelemelerin ardından merhumun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 GÜNDE 10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Adeta adım atacak yerin olmadığı çöp ev için mahalle muhtarı da devreye girerek Aynur D.'yi çöplerin atılması konusunda ikna etti. Bunun üzerine yine muhtar tarafından ev dezenfekte ettirildi. Ardından adrese gelen Karşıyaka Belediyesi ekipleri giydikleri özel kıyafet ve taktıkları maskelerle birlikte evin içerisinde hummalı bir çalışma başlattı. Çöpleri evden çıkarma işlemleri 4 gün boyunca sürerken, bu süre zarfında ise 10 kamyon çöp çıktı.

Yapılan çalışmaların ardından ev çöpten arındırılırken, çalışmalara şahit olan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında adeta hayrete düştü.